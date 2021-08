Serie A, la classifica dei calciatori a secco in base ai minuti giocati: c'è anche un biancoceleste

Sono diversi i calciatori che aspettano ancora la loro prima gioia in Serie A nonostante militino nel massimo campionato da qualche anno. Sulla base dei dati forniti da Transfermarkt è stata stilata una classifica dei giocatori con più minuti disputati nel campionato italiano e con ancora zero gol all'attivo. Tra questi figura anche un tesserato della Lazio, ovvero Patric, che con zero reti in 8.742 minuti e 100 presenze si trova al 5° posto di questa speciale graduatoria. Di seguito l'elenco completo delle prime 10 posizioni.

1) NICOLA MURRU (Sampdoria): 0 gol dopo 14.857 minuti in 167 presenze

2) DAVIDE SANTON (Roma): 0 gol dopo 12.732 minuti in 143 presenze

3) FABIO DEPAOLI (Sampdoria): 0 gol dopo 9.682 minuti in 109 presenze

4) DAVIDE BIRASCHI (Genoa): 0 gol dopo 8.863 minuti in 101 presenze

5) PATRIC (Lazio): 0 gol dopo 8.742 minuti in 100 presenze

6) LORENZO VENUTI (Fiorentina): 0 gol dopo 6.731 minuti in 75 presenze

7) KORAY GÜNTER (Verona): 0 gol dopo 6.131 minuti in 73 presenze

8) FILIPPO ROMAGNA (Sassuolo): 0 gol dopo 5.304 minuti in 59 presenze

9) DALBERT (Cagliari): 0 gol dopo 4.938 minuti in 55 presenze

10) LUCA PELLEGRINI (Juventus): 0 gol dopo 4.581 minuti in 51 presenze