Serie A, la Juventus batte la Sampdoria ed è campione d’Italia

La Juventus vince 2-0 contro una Sampdoria ormai salva. Un gol per tempo per i bianconeri che si laureano campioni d’Italia per la 36esima volta nella loro storia. Decisiva le reti di Ronaldo e di Bernardeschi. Il numero 7 portoghese sbaglia anche un calcio di rigore all’89esimo minuto. Tra le fila dei blucerchiati, espulso il centrocampista Thorsby per doppia ammonizione.