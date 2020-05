Serie A, la Lega e il post dedicato ad Acerbi: "Il Leone è al lavoro" - FT

La Lega Serie A, nel giorno in cui è partito ufficialmente il count-down del ritorno in campo, ha dedicato un post su Instagram a Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è stato ripreso nel momento in cui era intento ad allenarsi, accompagnando la foto con una breve didascalia: "Il Leone è al lavoro". L'highlander biancoceleste non si è mai fermato e, ora che finalmente è arrivata la data di ripresa, non vede l'ora di continuare a sognare insieme alla squadra.

