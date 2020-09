Serie A, la Roma stecca la prima: 0-0 al Bentegodi contro l’Hellas

Finisce a reti bianche la prima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Roma. Al Bentegodi, il match termina 0-0 nonostante le moltissime occasioni da gol. Due squadre che se la giocano a viso aperto, costruiscono molto in zona offensiva e rischiano dietro. Nel primo tempo meglio i giallorossi che provano ad imporre il loro gioco e si fanno vedere spesso dalle parti di Silvestri con Spinazzola, Pedro e Mkhitaryan. Allo scadere della prima frazione, Tameze coglie la traversa mancando il gol del vantaggio. Nella ripresa altri due legni, uno per parte. Prima Di Marco con un sinistro velenoso e poi Spinazzola con un bolide dalla distanza. Primo punto per Fonseca e Juric che si dividono la posta in palio.