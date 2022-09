Serie A, la Sampdoria si rovina il sabato sera: il derby è dello Spezia

TUTTOmercatoWEB.com

Brutta sconfitta per la Sampdoria. Il derby ligure, valido per la settima giornata di Serie A, va allo Spezia che per 2-1 surclassa in rimonta Giampaolo al Picco. Per i blucerchiati si tratta della terza sconfitta consecutiva e ancora senza alcuna vittoria in questo avvio di stagione. Sembrava girar bene per la Samp che dopo solo 11' minuti la sblocca e va in vantaggio con un gran destro dalla distanza di Sabiri. Botta e risposta, perché dopo solo un minuto la partita va in mano allo Spezia con una sfortunata autorete di Murillo. Nella ripresa, Caputo prova a rispondere all'errore ma Dragowski salva. La Sampdoria si rende pericolosa ancora con Sabiri ma al 72' lo Spezia trova il gol del 2-1 con la firma di Nzola.