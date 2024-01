Serie A, le cinque migliori parate del 2023: c’è Provedel - VIDEO

Provedel è uno dei protagonisti indiscussi del 2023 biancoceleste. In più di un'occasione Ivan ha salvato la Lazio con i suoi guantoni, una volta anche con la testa segnando in Champions League contro l'Atletico Madrid. DAZN, tramite i propri canali social, ha selezionato le 5 migliori patate del 2023. In questa speciale graduatoria c'è anche il 94 di Sarri.

Premiata la super parata all'Olimpico contro il Cagliari nel match vinto 1-0 in questa stagione. Colpo di testa a botta sicura di Pavoletti, ma grande risposta di Provedel che si conferma uno dei migliori portieri italiani e non solo in circolazione.

LA CLASSIFICA TOP 5 PARATE

Di Gregorio vs Juve.

Provedel vs Cagliari.

Maignan vs Atalanta.

Szczesny vs Atalanta.

Vicario vs Roma.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO