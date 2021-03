Serie A, le migliori esultanze dalla panchina: c’è anche Inzaghi - FOTO

Vive le partite da tifoso e da laziale al 100%. Simone Inzaghi vive la sua squadra in prima persona e, se solo potesse, si metterebbe gli scarpini per lottare insieme ai suoi ragazzi in mezzo al campo. Sul profilo Instagram ufficiale della Serie A, sono apparse le foto delle migliori esultanze dalla panchina dopo i gol. Non poteva mancare ovviamente il tecnico biancoceleste famoso per le sue corse per abbracciare i suoi calciatori. Con lui anche Conte, Nicola e Pioli.