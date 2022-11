Serie A, le partite delle 15: ok Empoli, Ciofani ferma la Salernitana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un sabato con quattro anticipi dopo il pareggio di venerdì tra Udinese e Lecce. Alle 15 due partite, Empoli – Sassuolo e Salernitana – Cremonese: tre punti per i toscani che battono di misura la squadra di Dionisi, mentre all’Arechi finisce con un pirotecnico 2-2, in fondo a una gara dai tanti colpi di scena soprattutto nel finale.

EMPOLI – SASSUOLO – Vittoria preziosa per la squadra di Zanetti, che allontana la zona pericolante salendo in classifica a quota 14 punti, meno 1 dallo stesso Sassuolo. Decide il classe 2003 Baldanzi, al secondo gol in Serie A, anche se stavolta la rete porta in dote 3 punti (il primo arrivò nell’1-1 contro il Verona). Partita poco spettacolare, con gli equilibri rotti dalla giocata da futsal del prodotto del settore giovanile dell’Empoli, grande promessa del calcio italiano.

SALERNITANA – CREMONESE – Fuochi d’artificio all’Arechi e un punto a testa per Salernitana e Cremonese. Apre le marcature Piatek, poi pareggio di Okereke. Il pari dura poco, perché Coulibaly riporta sopra i padroni di casa. La partita vive sempre sul filo dell’equilibrio e sul parziale di 2-1, fino all’86’ quando Fazio atterra Zanimacchia in area di rigore. L’arbitro consulta la Var e assegna il penalty, ma il primo tentativo con la parata di Sepe su Ciofani e il tap-in di Castagnetti non è valido per l’ingresso in area di rigore dei giocatori di entrambe le squadre. Nel secondo tentativo Sepe para ancora, ma Ciofani ribadisce in rete per il definitivo 2-2.