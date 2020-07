Serie A, le probabili formazioni di Juventus - Torino

Non solo Lazio-Milan, oggi è anche il giorno del derby della Mole. Alle 17:15 si sfidano, all’Allianz Stadium, Juventus e Torino in un’altra partita fondamentale sia in ottica Scudetto sia per la salvezza. I bianconeri, che non perdono un derby dall’aprile del 2015, cercano la vittoria per allungare momentaneamente a +7 sulla Lazio. Il Toro, sempre più in crisi di risultati, vuole riscattare la sconfitta rimediata dai biancocelesti e regalare finalmente una gioia ai propri tifosi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Lukic, Berenguer; Belotti. All. Longo.

Arbitro: Maresca di Napoli