Serie A, le quote Scudetto: l'Inter avanza, Lazio stabile

La vittoria nel derby serve all'Inter per un rilancio importante in chiave Scudetto. La squadra di Conte è in testa alla classifica a punteggio pieno e anche i bookmakers hanno preso atto dell'avvio dei nerazzurri. Mentre il nono titolo di fila della Juventus si può giocare a 1,65, in salita rispetto all’1,55 di una settimana fa, il titolo dell’Inter passa da 4,50 a 4,00. Il Napoli vale 5,00 volte la posta, mentre è stabile la quotazione della Lazio campione d’Italia (50,00 volte l’importo giocato). Il titolo del Milan schizza da 33,00 a 75,00, la Roma a 40,00.

