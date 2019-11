Serie A, Lecce - Cagliari si gioca: alle 15:00 il calcio d'inizio

È un inusuale monday afternoon quello che tra non molto andrà in scena al Via del Mare. Dopo il violento acquazzone della giornata di ieri, infatti, Lecce - Cagliari è stata rinviata alle 15:00 di questo lunedì. Una decisione provvisoria, che rischiava di essere nuovamente messa in discussione dalle forti piogge che fino a notte inoltrata hanno bagnato il Salento. Ma nulla di cui preoccuparsi. Il terreno ha retto l'urto ed è praticabile, tra meno di un'ora le due squadre scenderanno in campo. Il Cagliari, tra l'altro, cercherà di tenere il passo proprio della Lazio: con una vittoria la squadra di Maran raggiungerebbe i biancocelesti al terzo posto, scavalcando la Roma.

