Serie A, Longo: "Campionato livellato, la Lazio può inserirsi"

Sono passate appena sei giornate di questo nuovo e avvincente campionato, ma sono già accadute molte cose. La classifica è ancora bastanza corta, però ha dato modo a Moreno Longo, ospite a TMW Radio, di fare un primo resoconto: "La Serie A sarà più livellata rispetto agli ultimi anni. La Juventus di quest'anno dovrebbe fare un campionato dove squadre come Milan, Inter, Atalanta e Lazio possono inserirsi. Non si vede al momento una squadra che per personalità e tatticamente possa farla da padrone". Già il prossimo match tra Lazio e Juventus potrebbe rivelare se la squadra di Inzaghi è all'altezza delle aspettative dell'ex mister del Torino.