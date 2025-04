Serie A | Milan, ora l'Europa è una chimera: l'Atalanta espugna San Siro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa atipica domenica di Serie A nel giorno di Pasqua, il Milan perde forse l'ultimo treno per inseguire la Champions League. Non solo, ora anche un posto nelle altre due coppe europee è seriamente a rischio. L'Atalanta di Gasperini espugna San Siro grazie a Ederson, eroe per una notte: basta il suo gol per portare al risultato di 0-1, sufficiente per regalare i tre punti ai bergamaschi.

L'Atalanta consolida mattone dopo mattone la qualificazione in Champions, anche se ancora nulla è scritto. Le inseguitrici rimangono dietro ma sono pochi i punti che le separano dalla Dea. Gasperini può essere soddisfatto, meno Conceicao: il Milan rimane rispettivamente a -2 e a -5 da Fiorentina e Lazio, ma le squadre di Palladino e Baroni hanno ancora una gara in meno da giocare.

