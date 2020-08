Serie A, MVP della stagione: Immobile è il miglior attaccante - FOTO

Campionato finito e allora è tempo di premiazioni. La Lega di Serie A ha infatti stabilito gli MVP della stagione 2019/2020 rendendo noto chi è stato il miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior giovane e miglior calciatore in assoluto. Per quanto riguarda il capitolo attaccanti non poteva che essere Ciro Immobile il migliore. Il bomber della Lazio ha vinto la Scarpa D'Oro, la classifica marcatori e ha anche eguagliato il record di Higuain segnando ben 36 reti in una stagione. Anche la società si è complimentata con il numero 17 con un messaggio sui propri canali social: "Serie A 2019-2020 Best Striker Complimenti, KingCiro!".

Di seguito tutti i vincitori:

Miglior portiere: Wojciech Szczesny (Juventus)

Miglior difensore: Stefan De Vrij (Inter)

Miglior centrocampista: Alejandro Gomez (Atalanta)

Miglior attaccante: Ciro Immobile (Lazio)

Miglior giovane: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP - migliore in assoluto: Paulo Dybala (Juventus).