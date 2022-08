Serie A, nessun pareggio alla prima giornata: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa ieri sera la prima giornata di Serie A, con le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Sassuolo ed Hellas Verona. Una prima giornata atipica, non tanto perché hanno vinto tutte quelle che sono chiamate le "sette sorelle" per la prima volta, ma soprattutto perché non c'è stato nessun pareggio in dieci partite. Tutte vittorie e rispettive sconfitte, tutte partite da tre o zero punti, una sorpresa per molti, un evento che nella storia della Serie A ha solo un precedente.

STAGIONE 1971/1972 - Sono passati 51 anni dall'ultima volta che, nella giornata d'esordio al nuovo campionato, nessuna squadra riuscisse a portare un punto a casa. Quell'anno, il 1971, non vinsero tutte le sette sorelle, dal momento che già alla prima giornata ci fu lo scontro Fiorentina-Napoli (2-1), ma nessuna partita finì in pareggio.

Ci sarebbe, in realtà, un altro precedente ufficiale e più recente: quello della stagione 2002/2003. In realtà quell'anno la prima giornata di Serie A, in programma per il 31 Agosto, venne rinviata Novembre, facendo diventare, in maniera ufficiosa, la seconda giornata "la prima". Anche in questo caso, nelle partite giocate a Novembre, non vi fu nessun pareggio, e ufficialmente anche questo diviene un precedente. In quest'occasione la Lazio vinse per 3-0 sul campo della Reggina, mentre non erano in Serie A il Napoli e la Fiorentina.