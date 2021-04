Serie A, non solo la Lazio di lunedì: in campo un’altra squadra per la Champions

Lazio-Milan non sarà l'unico match del lunedì di Serie A. Dopo i match del sabato e della domenica, la 33esima giornata di campionato non si è ancora conclusa. Due gare in programma per il Monday night, si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Alle 18:30, infatti, il Torino a caccia di punti ospita un Napoli lanciato in zona Europa. Più tardi, alle 20:45, il big match tra biancocelesti e rossoneri. Ci saranno ancora emozioni in questo turno di campionato.

IL PROGRAMMA

Torino-Napoli ore 18:30

Lazio-Milan ore 20:45