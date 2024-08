Serie A, novità tra gli arbitri: un addetto al VAR lascia l'incarico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Novità nel mondo degli arbitri. A partire dalla nuova stagione che inizierà tra qualche settimana, precisamente nel weekend del 17-18 agosto, nella squadra del Var non ci sarà più Paolo Valeri. Il fischietto ha lasciato la CAN per intraprendere una nuova esperienza in Grecia come Var project leader, a affidargli l'incarico è stato direttamente il neo presidente della federazione Greca Makis Gkagkatsis.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE