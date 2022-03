Serie A, oggi in campo Sassuolo, Juventus e Milan: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo le coppe europee torna la Serie A con la ventinovesima giornata. A dare il via sarà il match tra Salernitana e Sassuolo, prosegue la lotta per i granata in piena zona retrocessione. In contemporanea, andrà in scena al Picco la sfida tra Spezia e Cagliari. Il pomeriggio e la serata saranno dedicati alla lotta al vertice. Prima scenderà in campo la Juventus che affronterà la Sampdoria al Ferraris poi, per concludere, il Milan che ospiterà l’Empoli. Di seguito il programma completo

Salernitana – Sassuolo, ore 15:00

Spezia - Cagliari, ore 15:00

Sampdoria – Juventus, ore 18:00

Milan – Empoli, ore 20:45

