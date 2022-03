Milinkovic, il diamante della Lazio che fa invidia a mezza Europa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Sergej Milinkovic Savic è alla Lazio da 7 anni, tra gioie e qualche rammarico non ha mai pensato di mollare neanche un secondo. Da quando ha deciso di indossare la maglia biancoceleste ha pensato solo a come combattere per la squadra e per quei colori, non a caso lo chiamano il "Sergente". Con impegno, dedizione e sacrificio è cresciuto, da ragazzino è diventato uomo. Crescita esponenziale non solo personale ma anche calcistica, le sue doti sono sotto gli occhi di tutti. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista serbo ha realizzato nella stagione corrente 8 gol e 9 assist. Meglio di lui, nei cinque top campionati europei, hanno fatto solo Payet (Marsiglia) a quota 9 gol e altrettanti assist e Nkunku (Lipsia) al comando della classifica con 14 reti e 7 passaggi vincenti. A questo va aggiunto il fatto che come e quanto segna di testa lui, nessuno mai. Finora lo ha fatto 4 volte. È un vero leader e se in coppia con Luis Alberto poi, sono pura magia. È un diamante per la Lazio, il suo apporto in campo lo rende imprescindibile e Sarri non può farne a meno. Le sue qualità fanno invidia a molti club europei che desiderano portarlo nelle proprie corti. Lo seguono assiduamente e lo corteggiano ma ciò che sarà del suo futuro si saprà solo in estate. Al momento continuerà a impreziosire la sua Lazio.

