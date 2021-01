Serie A, passa il Genoa: Zajc e Destro stendono il Bologna

Alle 18:00 è andata in scena la sfida tra Genoa e Bologna. Sin dall'inizio gli ospiti hanno provato a tenere in mano il pallino del gioco, ma è il Genoa a sfruttare le occasioni da gol. Al termine della prima frazione arriva il vantaggio per gli uomini di Ballardini: un rimbalzo in area di rigore finisce sui piedi di Zajc, che mette la sfera nell'angolino. Secondo tempo con lo stesso canovaccio, ed è ancora il Grifone a far male. Al 55' Destro si avventa su un passaggio e insacca il pallone alla destra del portiere. Inutili gli sforzi del Bologna per tornare in partita, termina 2 a 0 per il Genoa il match.