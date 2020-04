Serie A, pericolosità media al tiro nelle ultime 5 stagioni: la Lazio è prima - FOTO

La Lazio si conferma compagine in grado di arrivare in porta con ogni mezzo. Inzaghi ha plasmato la sua squadra, l'ha resa temibile sotto ogni punto di vista. Non manca la qualità, che insieme al grande entusiasmo ha permesso ai biancocelesti di proclamarsi tra le rose più pericolose in Italia. Lo dimostra una speciale classifica riportata da Calcio Datato. Quest'ultima prende in considerazione la pericolosità media al tiro nelle ultime 5 stagioni. E proprio la Lazio si vede capolista, sopra all'Hellas Verona secondo e all'Atalanta. Un'altra dimostrazione del grande lavoro che questo gruppo fa da anni. Di seguito la classifica completa.