Serie A, Piccinini: “Avevamo dato per chiusa la lotta Champions, invece…”

Ospite negli studi di Sky Sport, Sandro Piccinini ha fatto la sua analisi su questa prima parte di campionato concentrandosi in modo particolare sulle zone nobili della classifica. Dopo i passi falsi di Napoli e Atalanta si è riaperta la questione in zona Europa con molte squadre, tra cui Lazio, Juve, Fiorentina e Roma, che proveranno a impensierire le prime quattro forze del campionato. Il noto giornalista ha detto: "Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato tanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l'infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco".