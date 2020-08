Serie A, possibile rinvio della prima giornata per Inter e Atalanta

Il campionato di Serie A 2020/2021 è alle porte, si definiranno a breve le date della ripresa e verrà effettuato il sorteggio dei calendari. Inter e Atalanta spingono per poter iniziare più tardi rispetto agli altri club, in quanto hanno terminato la scorsa stagione in ritardo causa impegni europei. Nella giornata di ieri Marotta aveva fatto richiesta ufficiale a Dal Pino e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lega sarebbe disposta ad accettare. L’idea non è quella di spostare l’intera prima giornata, che si svolgerebbe comunque il 19 settembre, bensì di rinviare solamente le gare di Inter e Atalanta per poi recuperarle. In questo modo i due club inizierebbero la loro stagione il 26 settembre, per poi eventualmente giocare il recupero il 30 e scendere nuovamente in campo nel weekend di sabato 3 e domenica 4.