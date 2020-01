Serie A, quote Scudetto: sale l'Inter, si abbassa quella della Lazio...

Eh, iniziano a crederci un po' tutti. Nonostante l'obiettivo dichiarato e razionale sia un altro, la Champions League. Nonostante da Formello si cerchi di mantenere i piedi per terra, anche i bookmaker stanno iniziando a considerare la Lazio come una delle pretendenti al titolo. Ancora distante da Juventus e Inter. Ma in crescita, specie dopo l'ultimo weekend. La vittoria sul Napoli ha fatto abbassare la quota Scudetto dei biancocelesti: non più 9,50 secondo Planetwin365, ma 8,50. Un crollo di 1 punto che va a contrapporsi al leggero rialzo di quella dell'Inter, passata da 2,75 a 3,00. Comandano ovviamente i bianconeri quotati 1,40 (prima del successo sulla Roma erano a 1,50). Mentre al quarto posto fa capolino l'Atalanta, che guadagna ben 5 punti abbassando la propria quota a 46,00. Comunque distantissima dalle prime tre. Un trio nel quale la Lazio veste il ruolo di fanalino di coda. Ma, capita spesso, tra i due litiganti...

