Serie A, Radu sbaglia ancora: clamorosa papera contro la Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incredibile quanto successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Durante la prima di campionato tra Fiorentina e Cremonese, il portiere della squadra avversaria si è reso protagonista di una papera, decisiva per il risultato finale. Al 95' il risultato era fermo sul 2-2 quando Radu ha commesso un errore clamoroso siglando così l'autogol che ha sancito la vittoria della Fiorentina. Un esordio molto infelice quello per il portiere rumeno che dopo aver chiuso la stagione scorsa con l'Inter nel peggiore dei modi, l'inizio del campionato non è girato diversamente per l'estremo difensore.CLICCA QUI PER IL VIDEO

ALVINI - "Non ho nulla da dirgli. Radu è un portiere bravo. L'anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può 'distruggere' un ragazzo per queste cose". Così il tecnico grigiorosso, Massimiliano Alvini, alla prima assoluta in A difende Radu in conferenza stampa: "Oggi ha fatto una grande partita e non devo vederlo così. Si lavora per correggere gli errori, è un buon portiere. La smetterei anche di parlare di errori di Radu: basta. Lui non deve dire nulla a me e io non devo dire nulla a lui. Ha fatto una grande partita, abbiamo fiducia in lui".