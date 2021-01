Serie A, rinviata l'Assemblea di Lega sull'offerta dei fondi di private equity

L'Assemblea di Lega Serie A sarebbe dovuta avvenire mercoledì 27 gennaio, per discutere dell'offerta dei fondi di private equity che si accaparreranno il 10% della nuova media company, ma è stata spostata al 4 febbraio per dare più tempo ai club di analizzare la proposta, come riporta l'ANSA. La cordata CVC-Advent-FSI ha messo sul piatto €1,7mld, ma ci sarebbero dei problemi per quanto riguarda dei cavilli burocratici,