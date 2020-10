Serie A, rinviata la decisione del Giudice Sportivo su Juve - Napoli: la situazione

Non è, purtroppo, il calcio giocato l'argomento principale di discussione della terza giornata di Serie A. Al centro dei dibattiti c'è soprattutto la partita Juventus - Napoli che non si è disputata perché gli ospiti non si sono presentati all'Allianz Stadium. I partenopei sono stati bloccati dalla Asl regionale a causa delle due positività al Coronavirus riscontrare nel loro gruppo squadra, andando così contro le disposizioni del protocollo di Serie A. A decidere l'esito del match, se sarà 3-0 a tavolino per i bianconeri o se verrà semplicemente rinviato, sarà il Giudice Sportivo che però ha rinviato questa decisione. Potrebbe dunque slittare tutto a mercoledì anziché domani, e secondo Repubblica il Giudice Mastrandrea potrebbe chiedere anche un supplemento di indagine per assicurarsi di avere un quadro della situazione più chiaro.

