Genoa, nessun nuovo positivo dopo l'ultimo giro di tamponi

Buone notizie arrivano da casa Genoa dove oggi calciatori e staff sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi. I risultati hanno evidenziato come non ci sia la presenza di nessun nuovo positivo nel gruppo. Questo il comunicato: "Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff".

