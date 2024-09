Serie A, Rocchi: "I falli di mano? Ecco cosa è cambiato quest'anno. E sui rigori..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per commentare alcuni dei temi degli ultimi giorni. L'ex direttore di gara ha spiegato tutti cambiamenti avvenuti sull'interpretazione del regolamento per quel che riguarda la stagione appena cominciata:

"Sul rigore, l'ingresso in area, di per sé non più sanzionabile a meno che non vada a intervenire sull'azione. Sembrerebbe una depenalizzazione della regola, ma in realtà va a penalizzare molto sia attaccanti che difensori: l'obiettivo è cercare di tenere sempre più possibile i giocatori fuori durante la battuta di un calcio di rigore".

FALLO DI MANO - "In realtà non è cambiato niente, solo l'applicazione disciplinare. È stato ristretto il campo: il fallo di mano in area non sarà più da ammonizione, è stato derubricato a semplice fallo di gioco. Resta l'espulsione per l'ostruzione a rete, se il gesto di mano è stato considerato deliberato. Se si evita una rete, per esserci anche l'espulsione, deve essere un gesto interpretato non come istintivo, ma come una parata vera e propria".