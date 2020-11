Serie A, Samp - Genoa senza vincitori né vinti: termina in pareggio il derby della Lanterna

Torna il derby della Lanterna, uno dei più sentiti d'Italia. Si affrontano Sampdoria e Genoa, una gara in cui nessuno ha intenzione di sbagliare. Mette subito la testa davanti la squadra di Ranieri, che trova il gol al 23': azione personale di Jankto, che salta Criscito e batte Perin con un bellissimo tiro angolato. Non ci sta il grifone, e al 28' acciuffa subito il pareggio con un destro fulminante di Scamacca. La prima frazione termina 1 a 1, in netto equilibrio. Equilibrio che regna anche nella ripresa. Le due squadre si affrontano a viso aperto, cercnando in tutti i modi di piazzare il gol del vantaggio. Nessuno però riesce a gonfiare la rete, al triplice fischio il risultato rimane invariato: 1 a 1 nel derby di Genova.