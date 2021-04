Serie A, stop interno del Benevento: il Sassuolo passa con un autogol

Nel monday night della 30ª giornata di Serie A, il Sassuolo espugna il Ciro Vigorito superando di misura il Benevento. Match abbastanza bloccato nella prima frazione con poche emozioni. Proprio allo scadere della prima frazione arriva l'unico gol della partita. Azione personale di Boga che semina il panico nella retroguardia campana e scavalca Montipò con un pallonetto. Nel tentativo di allontanare il pallone, però, Barba trova una sfortunata deviazione che consente ai neroverdi di andare in vantaggio. Nella ripresa, il Sassuolo si divora diversi match point con Boga, Raspadori e Djuricic. Gli uomini di Inzaghi restano in partita e provano l'assalto nel finale ma il muro di Consigli e compagni regge fino alla fine. I giallorossi, prossimi avversari della Lazio in campionato, restano ancorati a quota 30 punti in classifica, in piena corsa salvezza. Il Sassuolo, invece, mette la freccia e supera l'Hellas Verona.