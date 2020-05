Serie A, Tiki Taka chiude: il programma non riparte con il campionato

Il campionato riparte, purtroppo una nota trasmissione legata al calcio no. Mediaset ha annunciato che per Tiki Taka "è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione". Il programma di Pierluigi Pardo quindi non potrà raccontare i fatti delle ultime 12 giornate di Serie A. Torna invece dal 21 giugno su Italia 1 Pressing Serie A, che raddoppia il suo appuntamento. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma presentato dalla giornalista Giorgia Rossi andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale.