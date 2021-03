Serie A, Traorè fa esplodere il Mapei Stadium: Sassuolo batte Verona 3-2

Gol e spettacolo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Non basta all'Hellas la doppia rimonta firmata Lazovic-Dimarco, con la squadra di De Zerbi che si impone per 3-2 grazie ai gol di Locatelli, Djuricic e quello decisivo nel finale di Traorè: con questo successo, il quarto casalingo stagionale, i neroverdi salgono all'ottavo posto a quota 39 punti, superando proprio gli scaligeri (fermi a 38) che hanno anche una partita in più.