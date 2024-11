Serie A, tris del Verona sulla Roma: è di nuovo buio in casa giallorossa

TUTTOmercatoWEB.com

Con la vittoria per 1-0 contro il Torino la Roma pensava di aver intravisto la luce in fondo al tunnel. Nulla da fare invece, perché la squadra di Juric (forse ora davvero prossimo all'esonero), al Bentegodi ne subisce tre e torna a casa senza punti. Gli scaligeri passano due volte in vantaggio con Tengstedt e Magnani. Per i giallorossi in gol Soulé prima e Dovbyk per il 2-2. Il colpaccio della serata arriva dai piedi di Harroui che all'88' chiude i giochi. Sul finale espulso Angelino. La Roma resta momentaneamente 11esima a 13 punti.