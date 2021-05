Serie A: tris della Samp contro il Parma, vince anche il Genoa. Mentre la Fiorentina...

Si sono appena concluse le prime tre sfide della trentottesima giornata di Serie A, quella che chiuderà l'edizione attuale del torneo. Vince la Sampdoria contro il Parma grazie ai gol di Quagliarella, Colley e Gabbiadini. La squadra di Ranieri chiude al nono posto a quota cinquantadue, mentre i gialloblù non si muovono dai venti punti, che li portano direttamente in Serie B. Finisce 0 a 0, invece, il match tra Crotone e Fiorentina. Anche i calabresi giocheranno la prossima stagione in serie cadetta, mentre i viola, che si sono presi qualche rischio di troppo, chiudono al 14esimo posto. Successo anche per il Genoa in casa del Cagliari: il gol decisivo lo sigla al 15' Shomurodov. Il gruppo di Ballardini rimane in inferiorità numerica all'83' per l'espulsione di Behrami, che era già stato ammonito al 51'. Sedicesima posizione per il Cagliari, mentre i 'Grifoni', in attesa dei risultati delle altre, balza in undicesima posizione.

Sassuolo, la carica dei tifosi prima della Lazio: standing ovation per De Zerbi - VIDEO

Guardiola tesse le lodi di Bielsa: "Lui un regalo per il calcio mondiale"

TORNA ALLA HOMEPAGE