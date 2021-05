Sassuolo, la carica dei tifosi prima della Lazio: standing ovation per De Zerbi - VIDEO

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, i tifosi del Sassuolo si sono radunati al Mapei Football Center per caricare la squadra in vista di un match fondamentale per le ambizioni europee della squadra di De Zerbi. Ringraziamenti per il tecnico neroverde, che lascerà il club dopo la gara di domani. La gente emiliana ha apprezzato il gruppo per le grande stagione disputata, e ha fatto sentire il proprio affetto con alcuni cori. Presenti anche Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi. I tifosi hanno potuto anche assistere a una parte dell'allenamento, tutti con mascherina e distanziamento sociale, a bordo campo.

#Sassuolo, i tifosi hanno caricato la squadra prima dell’ultima gara con la Lazio e ringraziato per la grande stagione disputata dai ragazzi di #dezerbi pic.twitter.com/YH98FRAhwO — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 22, 2021

