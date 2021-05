Il Milan come la Lazio del 2015, Pioli: "Ho rivisto quella determinazione"

Contro l'Atalanta il Milan si giocherà la Champions League all'ultima giornata di Serie A. Per Stefano Pioli si tratterà di una sorta di deja-vu. L'allenatore rossonero, infatti, nel 2015 si trovò nella stessa situazione alla guida della Lazio e centrò l'obiettivo battendo 4 a 2 il Napoli. Il tecnico ha fatto un paragone con quella gara in conferenza stampa: “Ci ho pensato, a quella partita. Ho pensato anche alla settimana vissuta prima. Venivamo da due sconfitte pesanti, in Coppa Italia e nel derby. Ho rivisto nei miei giocatori quello che avevo visto nei giocatori della Lazio, grande impegno e determinazione”.

