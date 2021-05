Liga, l'Huesca di Vavro si scioglie alla fine: pareggio e retrocessione

L'Huesca saluta la Liga. Dopo un 2021 miracoloso il club aragonese ha rallentato nelle ultime due giornate. Ultimi in classifica al giro di boa, i ragazzi avevano nettamente invertito la tendenza ed erano risaliti fino al quartultimo posto con margine su Elche e Valladolid. Gli ultimi sette giorni sono costati carissimi con prima il ko sul campo del Betis e poi il pareggio odierno con il Valencia. A Vavro e compagni sarebbe bastato vincere per avere la matematica certezza della salvezza, ma non sono andati oltre lo 0-0. L'Elche ha battuto 2-0 l'Athletic Bilbao e ha festeggiato così la permanenza nella massima serie. Una combinazione di risultati che riguarda anche la Lazio visto che si era parlato di conferma per il difensore slovacco in Spagna in aso di permanenza nella massima serie. La retrocessione dell'Huesca riporterà quindi Vavro a Formello e il club biancoceleste deciderà in estate la soluzione migliore per lui.