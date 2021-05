Guardiola tesse le lodi di Bielsa: "Lui un regalo per il calcio mondiale"

Ospite della Bobo TV, seguitissimo format in onda su Twitch, Pep Guardiola ha utilizzato parole di forte stima nei confronti di Marcelo Bielsa. Il tecnico del Leeds avrebbe potuto sedersi sulla panchina della Lazio, ma in extremis decise di rinunciare. Fu la sua decisione a lasciar campo libero a Simone Inzaghi, che fece il grande salto dalla Primavera alla prima squadra. L'allenatore del City, vincitore dell'ultima edizione della Premier League, ha parlato dell'argentino in questo modo: "Bielsa è stato un regalo per il calcio mondiale. È unico, fa un calcio d'autore. E lo fa con grande onestà".

