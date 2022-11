Serie A, una domenica di fuoco: doppio derby in serata, aprono Bologna e Torino

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita tra Atalanta e Napoli (finita 1-2) è stata solo l'antipasto della domenica di Serie A che andrà in scena oggi. Ad aprire le danze sarà il lunch match tra Bologna e Torino, in programma alle 12.30 presso lo Stadio Renato Dall'Ara. I rossoblu cercheranno una vittoria per staccarsi dalla zona retrocessione e avvicinare proprio i granata che,invece, inseguono le prime sei posizioni. Seguirà alle 15.00 la partita di Marassi tra la Sampdoria, padrona di casa, e la Fiorentina: entrambe le squadre vorranno scacciare via la crisi e rialzarsi dopo un inizio di stagione molto deludente. Il vero show, però, inizia alle 18.00 quando all'Olimpico ci sarà il fischio d'inizio del derby tra Roma e Lazio, una partita emozionante per i diretti interessati, ma anche per i tifosi neutrali che vorranno godersi novanta minuti di grande calcio. Gli stessi appassionati che, al termine della stracittadina, rimarranno incollati al televisore per godersi l'ultima sfida della tredicesima giornata di Serie A: il derby d'Italia tra Juventus e Inter, in programma all'Allianz Stadium alle 20.45. La squadra di Allegri cercherà una vittoria di carattere per lanciare un segnale, mentre i ragazzi di Inzaghi proveranno a strappare tre punti per non perdere ulteriore distanza dalle prime posizioni.