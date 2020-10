Serie A, Verona e Genoa non colpiscono: pareggio senza reti al Bentegodi

Questa giornata di Serie A si chiude con la gara tra Verona e Genoa, in onda alle 20:45. Il primo tempo termina a reti bianche, la gara è giocata con alta intensità. La squadra di Juric tiene in mano il pallino di gioco, ma non è cinica negli ultimi metri. La seconda frazione non si svolge diversamente, è sempre il Verona a fare la gara. Il Genoa va in affanno e prova a colpire in ripartenza, senza però riuscire a far male. Perin, nel forcing finale dei padroni di casa, tiene a galla il grifone in almeno un paio di occasioni. Non cambia fino al 90' il risultato, che rimane fermo sullo 0 a 0.