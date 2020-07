Serie A, vince ancora l'Atalanta: adesso l'Inter dista solo un punto

Risultati importanti nelle gare che si sono disputate nella giornata di oggi. Ad aprire le danze l’Inter con il brutto ko subito per mano del Bologna di Mihajlovic: alla rete di Lukaku hanno risposto prima Juwara e poi Barrow. Nei match delle 19:30 invece vince ancora l’Atalanta di misura contro un ottimo Cagliari in dieci per quasi tutto il match. Ennesima vittoria dei bergamaschi con il rigore trasformato da Muriel e terzo posto che ora dista solo un punto. Bella e netta vittoria invece della Sampdoria di Ranieri che fa un ulteriore balzo in avanti grazie alla doppietta di Linetty e alla rete di Gabbiadini che stende la Spal. Solo un pareggio invece tra Udinese e Genoa con i friulani che hanno dominato la gara per larghi tratti e siglato il doppio vantaggio con Fofana e Lasagna. Pandev per la squadra di Nicola accorcia le distanze e poi a tempo scaduto Pinamonti segna dal dischetto ribattendo in porta dopo la parata di Musso. Torna a vincere la Fiorentina con due rigori siglati da Pulgar, per il Parma sempre dal dischetto Kucka. Infine vittoria anche del Brescia che vede ancora con il 2-0 sul Verona speranze di salvezza. Papetti prima e Donnarumma poi danno ancora speranze alla squadra di Diego Lopez.

Inter - Bologna, espulso Soriano per proteste: la ricostruzione audio

Bologna, Mihajlovic: "A parità di errore, alla Samp venivo espulso, mentre con l'Inter..."

TORNA ALLA HOME PAGE