Inter - Bologna, Mihajlovic ribalta Conte: la Lazio rimane a +4

Inter e Bologna scendono in campo alle ore 17:15. Nerazzurri alla ricerca dei tre punti per accorciare sulla Lazio, ieri sconfitta dal Milan. Al minuto 22' Lukaku porta in vantaggio i suoi: cross di Young, colpo di testa di Lautaro che sbatte sul palo ma il belga ribadisce in rete. Il primo tempo termina con il vantaggio dei padroni di casa, poi nella seconda frazione di gioco succede di tutto. Al minuto 57' gli uomini di Mihajlovic si ritrovano in 10 a causa di un'espulsione di Soriano per proteste. Dopo soli 4 minuti l'Inter guadagna un rigore per un fallo in area su Candreva. Gagliardini si prepara dal dischetto e calcia, Skorupski riesce a respingere la sfera. Poi, nonostante l'inferiorità numerica, il Bologna trova il pareggio: gran botta da fuori di Juwara, niente da fare per Handanovic. Oltre che il risultato, torna in parità anche il numero di cartellini: espulso Bastoni per somma di ammonizioni. Gli ospiti trovano la forza di gettare il cuore oltre l'ostacolo, e con un'azione ben manovrata trovano addirittura il vantaggio: a finalizzare in rete è Barrow. Prova a riacciuffare il risultato l'Inter, nei minuti finali fioccano le occasioni da entrambe le parte ma il risultato non si sblocca. Al triplice fischio è 2 a 1 per il Bologna. La Lazio rimane dunque a + 4 dagli uomini di Conte.