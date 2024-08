Serie A, vince Inzaghi e perde Nesta: i risultati della serata

TUTTOmercatoWEB.com

Si è concluso questo secondo sabato di Serie A. In quel di San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ha vinto agevolemte contro il Lecce, sbloccando la partita con Darmian nel primo tempo e trovando il raddoppio nella seconda frazione, su rigore, con Calhanoglu. Perde, invece, l'altro ex Lazio Alessandro Nesta. Il suo Monza, dopo essersi visto annullare per fuorigioco il gol di Maldini ed essere andato sotto per la rete di Pinamonti, perde per 0-1 contro il Genoa, colpendo anche nella seconda frazione un palo interno.