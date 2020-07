Serie A: vincono Napoli, Brescia, Genoa e Fiorentina, Spal prima retrocessa

Quattro partite, quattro vittorie casalinghe nelle gare delle 19:30. Vince 2-1 il Napoli contro l’Udinese grazie a un gol nel finale di Politano. Azzurri che agganciano il Milan al sesto posto in classifica. Con lo stesso risultato il Brescia batte la Spal che diventa ufficialmente la prima squadra retrocessa in Serie B. La Fiorentina supera con un secco 2-0 il Torino ed è aritmeticamente salva. Al Marassi, nello scontro diretto per la salvezza, il Genoa vince sul Lecce allungando a +4 in classifica. Decisiva l’autorete del portiere salentino Gabriel.