Serie A, Viola risponde a Sansone: pareggio tra Bologna e Benevento

Nell'anticipo del venerdì della 22esima giornata di campionato Bologna e Benevento si dividono la posta in palio. Al Dall'Ara, i padroni di casa la sbloccano dopo appena un minuto con Sansone che corregge in rete un tentativo sbilenco di Barrow. Nella ripresa i campani producono il massimo sforzo per arrivare al pareggio che arriva con Viola che risolve una mischia spingendo la palla in rete con il tacco. Poche emozioni negli ultimi minuti con le due squadre che quasi si accontentano della parità. Un punto per Mihailovic e Inzaghi che salgono entrambi a quota 24 punti.