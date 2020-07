Serie B, ecco i verdetti: il Frosinone di Nesta ai playoff, non ce la fa la Salernitana

Ultimi verdetti dopo la 38/a giornata della Serie B di calcio. Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli sono i preliminari dei playoff. Ad attenderli nelle semifinali Spezia, terzo, e Pordenone, quarto. Niente da fare per la Salernitana del patron Lotito, battuta in casa dallo Spezia. Perugia e Pescara si affronteranno, invece, nei playout che decideranno quale delle due retrocederà in C con Trapani, Juve Stabia e Livorno. In attesa delle decisioni del Collegio di garanzia del Coni sul Trapani.

LA CLASSIFICA:

Benevento 86 - PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 69 - PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 61 - PLAYOFF

Pordenone 58 - PLAYOFF

Cittadella 58 - PLAYOFF

Chievo Verona 56 - PLAYOFF

Empoli 54 - PLAYOFF

Frosinone 54 - PLAYOFF

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 49

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45 - PLAYOUT

Pescara 45 - PLAYOUT

Trapani 44 - RETROCESSO IN SERIE C

Juve Stabia 41 - RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 - RETROCESSO IN SERIE C