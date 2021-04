Serie B in campo a Pasquetta: il programma della 32ª giornata

La Serie A si ferma, la B no. Nonostante le festività la serie cadetta continua la sua marcia nel rush finale che decreterà, anche al termine dei play off, le tre squadre promosse pronte al salto di categorie. Oggi va in scena la 32ª giornata di campionato che vedrà impegnate tutte e 20 le squadre del campionato.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Pordenone-Entella ore 12.30

Ascoli-Vicenza ore 15.00

Cittadella-Reggina ore 15.00

Cosenza-Cremonese ore 15.00

Empoli-Chievo ore 15.00

Monza-Pescara ore 15.00

Pisa-Lecce ore 15.00

Reggiana-Brescia ore 19.00

Spal-Venezia ore 19.00

Salernitana-Frosinone ore 21.00