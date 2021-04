Serie B, ipotesi diritti tv: campionato sia su Sky che su Dazn

Il campionato di Serie B nel triennio 2021-24 potrebbe sbarcare su Sky, senza abbandonare Dazn. La Lega ha lanciato il bando di vendita dei diritti televisivi creando due pacchetti differenziati e non esclusivi: uno per digitale terreste e piattaforme satellitari e l’altro per internet, OTT e mobile. L'obiettivo secondo Calcio e Finanza sarebbe quello di attrarre sia Sky, per il primo pacchetto, sia DAZN, per il secondo, oggetto di interesse anche di Eleven Sports.