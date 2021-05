Serie B, la Salernitana vince ma il Monza rimanda la festa promozione

Sarebbe potuto essere festa grande all'Arechi di Salerno, ma la festa promozione dei granata è stata rimandata. La Salernitana ha giocato questo pomeriggio in casa contro l'Empoli (già matematicamente in Serie A) e ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Bogdan al 32' e di André Anderson al 93'. I granata avrebbero potuto festeggiare il passaggio nella serie cadetta già oggi, se non fosse che anche il Monza ha conquistato i tre punti in trasferta a Cosenza lasciando il divario di 2 punti. Se non ci dovessero essere ribaltamenti clamorosi, la squadra di Castori festeggerà la promozione in Serie A dopo 22 anni già lunedì. In caso le due squadre dovessero arrivare all'ultima giornata a pari punti, i lombardi farebbero il salto di categoria.